Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri, Bekilli ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan ve kapasitesi yetersiz kalan eski su deposunun yerine 21,5 milyon TL'lik yatırımla yeni bir içme suyu deposu ve iletim hattı yapılması için çalışma başlattı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz ve güvenli içme suyu temin edilmesi amacıyla Bekilli ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ne yeni içme suyu deposu ve iletim hattı inşa ediliyor.



TEHLİKE ARZ EDEN ESKİ YAPI YENİLENİYOR



Zamanla yıpranan eski yapı su kayıp-kaçaklarına neden oluyor, depo hacminin küçük olması nedeniyle eski depo yetersiz kalıyordu. Yapının taşıyıcı sistemlerinde gözlemlenen deformasyonlar olası yıkılma riski oluştururken, bu durum güvenlik açısından da ciddi bir tehlike arz ediyordu.

Ayrıca deponun ayaklı yapısı, periyodik temizlik ve bakım çalışmalarının yapılmasını güçleştiriyordu.



YÜKSEK KAPASİTELİ MODERN ÇÖZÜM



Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla modern inşaat teknikleriyle ve uzun ömürlü malzemelerle inşa edilen yeni depo, hem kapasite hem de dayanıklılık açısından bölgeye sağlıklı su hizmeti verecek.

Toplamda 21,5 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek olan proje kapsamında ayrıca 6 bin 230 metrelik içme suyu iletim hattı döşenerek suyun mahalleye güvenli, verimli ve kesintisiz biçimde ulaşması sağlanacak.