Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapan ve başvuru şartlarını taşıyan engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi Sosyal Belediyecilik alanında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda engelli bireylere yardımcı olma noktasında akülü tekerlekli sandalyenin yanı sıra manuel tekerlekli sandalye, WC sandalyesi, wolker, ortez, protez, koltuk değneği, işitme cihazı, hasta yatağı, kapı zili, bebek telsizi, takip cihazı vb. gibi medikal malzeme desteğinde de bulunan Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Akülü tekerlekli sandalye desteğinden faydalanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Akülü tekerlekli sandalyesini teslim alan Ahmet Turan Bozan, bundan sonraki hayatının daha da kolaylaşacağını vurgulayarak, '81 yaşındayım, emekliyim. Engelli bir bireyim ve bu oran yüzde 85 civarında. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemize akülü sandalye için başvuru yapmıştım. Başvurum hemen kabul edildi ve sandalyemi teslim aldım. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beni sevindirdi, Allah'ta onu sevindirsin inşallah. Başkanımız iyi ki var. Malatya'mız için bulunmaz bir başkan' dedi.

Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ileten Fatma Uçar, 'Akülü sandalyem yoktu. Bir yere gideceğim zaman çok zorlanıyordum. Ben de Malatya Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundum. Sağ olsun arkadaşlar akülü sandalyemi getirdi. Artık daha rahat dışarı çıkabiliyorum.Bizlere aracı olan ve yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Yanımızda oldukları için Malatya Büyükşehir Belediyesine özellikle teşekkür ediyorum' kelimelerine yer verdi.