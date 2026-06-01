Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapısını tamamen yenilediği İzmit Şehit Ergün Köncü Caddesi'ni yepyeni bir yüze kavuşturdu. Drone ile havadan görüntülenen cadde, modern görünümü ve etkileyici gece aydınlatmasıyla göz kamaştırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ulaşım ağlarını yenileyerek modern ve estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda baştan sona yenilenen İzmit Şehit Ergün Köncü Caddesi, özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan ışıklandırmasıyla Yahyakaptan Mahallesi'nin yeni şehir vitrinlerinden biri haline geldi. Yaklaşık 850 metre uzunluğa sahip Şehit Ergün Köncü Caddesi, Büyükşehir Belediyesi'nin prestij cadde projesi kapsamında tamamen yenilendi. Cadde, yapılan çalışmalarla yalnızca bir ulaşım hattı olmaktan çıkarak modern şehir dokusunu yansıtan estetik bir görünüme kavuştu.

GÜNDÜZ BAŞKA GECE BAŞKA GÜZEL

Cadde boyunca yerleştirilen 37 adet dekoratif aydınlatma direği, özellikle gece saatlerinde etkileyici bir görsel atmosfer oluşturuyor. Işıkların cadde boyunca oluşturduğu düzenli ve estetik hat, bölgeye kazandırılan yeni kent kimliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında Şehit Ergün Köncü Caddesi altyapı ve üstyapısıyla birlikte tamamen yenilendi. Elektrik hatları yer altına alınarak görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Enerji altyapısında ise 1600 kVA kapasiteli yeni trafo binası inşa edilerek modüler hücreli sistem devreye alındı.

5 BİN TON ASFALT SERİLDİ

Bölgede 2 bin metre fiber optik kablo döşeyerek iletişim altyapısını güçlendiren Büyükşehir ekipleri, ulaşım konforunu artırmak amacıyla caddeye toplam 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Böylelikle hem sürüş güvenliği hem de yol standardı önemli ölçüde yükseltildi. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şehit Ergün Köncü Caddesi, Yahyakaptan'ın en önemli güzergâhlarından biri olmanın ötesine geçerek modern kent estetiğini yansıtan bir prestij caddeye dönüştü. Gündüz düzenli ve ferah yapısıyla, gece ise ışıl ışıl görüntüsüyle dikkat çeken cadde, bölgeye yeni bir şehir kimliği kazandırdı.

1994 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Er Ergün Köncü'nün adını taşıyan caddede, şehidin hatırasını yaşatacak park ve anıt çalışması da hayata geçiriliyor. Bu çalışma ile Şehit Ergün Köncü'nün ismi, yaşadığı şehirde kalıcı bir eserle gelecek nesillere aktarılmış olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin prestij cadde çalışmasıyla birlikte Şehit Ergün Köncü Caddesi, yalnızca ulaşımın sağlandığı bir güzergâh değil; modern altyapısı, estetik aydınlatmaları ve düzenli şehir dokusuyla Yahyakaptan'ın yeni vitrini haline geldi.