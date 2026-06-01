BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ardından ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla Kurban Pazarı başta olmak üzere ilçe genelinde yoğun mesai yaptı.

Bayram süresince kullanılan kurban satış ve kesim alanlarında detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, pazar alanını tankerlerle yıkayarak oluşan atıkları temizledi. Greyder ve kepçelerin de kullanıldığı çalışmalarda biriken kurban atıkları ve diğer atıklar toplanarak alan hijyenik hale getirildi.

Mahallelerde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kurban kesimleri sonrasında çevreye bırakılan deri ve çeşitli atıkları topladı. Halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sayesinde kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçildi.

Temizlik faaliyetleri kapsamında ilçe genelindeki çöp konteynerleri de özel yıkama araçlarıyla temizlenerek dezenfekte edildi. Böylece bayram sonrasında oluşabilecek sağlık risklerinin azaltılması ve çevre temizliğinin korunması hedeflendi. Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Şükrü Deviren, bayram boyunca görev yapan belediye personeline teşekkür etti. Deviren, 'Kurban Bayramı'nın ardından ilçemizin dört bir yanında hızlı ve kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin sağlığı ve kentimizin temizliği bizim önceliğimizdir. Daha temiz ve yaşanabilir bir Gemlik için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.