CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün denetim raporlarını gündeme taşıdı. Yapılan incelemelerde, teknik standartlara uymayan beton üreten 6 firma tespit edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Denetimler sonucunda teknik standartlara uymayan beton üreten firmalar arasında, Çorlu’daki TOKİ konutlarına beton sağlayan ve AK Parti Tekirdağ eski milletvekiline ait olan Akgün Beton firmasının da bulunduğu ortaya çıktı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, standart dışı beton kullanımının kamu projelerinde güvenlik endişesi oluşturduğunu belirterek, bu firmaların ürettiği betonların hangi projelerde kullanıldığına dair henüz net bir açıklama yapılmadığını vurguladı.

"TOKİ BİNALARI GÜVENLİ Mİ?"

Konuşmasında, standart dışı beton kullanımının binaların taşıyıcı sistemlerinde ciddi risk oluşturabileceğini hatırlatan Yontar, özellikle birinci derece deprem bölgesi olan Tekirdağ’da beton kalitesi konusunda şeffaf bir açıklama yapılması gerektiğini belirtti.

Milletvekili Yontar, "Herkesin aklında tek bir soru var: TOKİ binaları sağlam mı?" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.