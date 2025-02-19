Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, hububat desteklerinin zamanında ödenmemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ün, çiftçiye reva görülen kaybın sorumluluğunu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üstlenecek mi" diye sordu.ANKARA (İGFA) - Hububat denildiğinde akla ilk olarak buğday, arpa, mısır ve çeltik geldiğini vurgulayan CHP'li Edirne Milletvekili Ediz Ün, Türkiye’nin bu ürünlerin üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu ancak üreticilerin alın terinin karşılığını zamanında alamadığını ifade etti.

Konuyla ilgili çarpıcı bir örnek veren Milletvekili Ün, "Çiftçilerimizin buğdayda hakkı olan 1 lira 75 kuruşluk destek, eğer Eylül ayında ödenmiş olsaydı, üreticilerimiz çok daha avantajlı bir konumda olacaktı. Örneğin, 100 ton ürün alan bir çiftçi, 175 bin lira destek alacaktı. Eylül ayında bu parayla 12 ton üre gübresi alabilirken, bugün ancak 9 ton gübre alabiliyor. Aradaki fark, çiftçinin cebinden 3 ton gübrenin uçup gitmesi demek. Peki, bu zararın hesabını kim verecek? Çiftçiye reva görülen bu kaybın sorumluluğunu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üstlenecek mi?" sorusunu yöneltti.

Son 5 aydır yaşanan kuraklığın ardından ancak yeni yeni yağışların geldiğini belirterek, üreticinin içinde bulunduğu zor şartlara dikkat çeken Ün, 2024 yılında büyük zorluklar yaşadığına dem vurdu. 2025 üretim sezonuna da kuraklık tehlikesiyle başlandığını anımsatan Ün, "Özellikle Trakya bölgesi bu süreçten en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Çiftçinin tarlasına gübre atması, verimi artırması için destek ödemelerinin zamanında yapılması şart. Ancak AKP hükümeti, çiftçiye reva gördüğü bu gecikmelerle sadece tarıma zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda milli servetin de yok olmasına göz yumuyor. Ne zaman ki konu faiz lobisi ya da yandaş müteahhitler oluyor, ödemeler peşin yapılıyor, ekstra indirimler sağlanıyor. Çiftçinin tek bir talebi var: Hakkı olan desteğin zamanında ödenmesi. Bari bunu yapın!"diye konuştu.

Ün, üretimi artırmak yerine AK Parti'nin üretime değil, ithalata destek verdiğini öne sürdü.