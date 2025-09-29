Bunlar da ilginizi çekebilir

Kadına yönelik şiddetle mücadele seminer konusu oldu!

Bakan Yerlikaya, “Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemiz aralıksız sürecek” vurgusu yaptı.

Şüphelilerin paravan şirketler aracılığıyla sahte yatırım vaatleriyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, “Yakalanan 46 şüpheliden 41’i tutuklandı, 5’ine adli kontrol uygulandı. Şebeke, 537 vatandaşımızı 984 milyon TL dolandırdı; banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen “Nitelikli Dolandırıcılık” operasyonunda 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kuran şebeke, 537 vatandaşı 984 milyon TL dolandırdı; 41 şüpheli tutuklandı. Bakan Yerlikaya, "Alın terine göz dikenlere geçit yok" dedi. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.