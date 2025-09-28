Özellikle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kampüsüne yakın bölgelerde tavan yapan kira fiyatları, yerini daha makul seviyelere bırakmaya başladı. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri olarak, üniversitede bazı bölümlerde online eğitime ağırlık verilmesi ve yeni yurt kapasitelerinin artırılması gösteriliyor. Arz-talep dengesindeki bu değişim, Osmaniye kiralık daire arayanlar için bir fırsat yaratırken, yatırım amacıyla ev alan mülk sahiplerini ise düşündürüyor. Piyasadaki bu dalgalanma, şehir ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturan emlak sektörünü yakından ilgilendiriyor.

Emlak Piyasasındaki Değişimin Analizi ve Gelecek Beklentileri

Osmaniye emlak piyasasında kira fiyatlarının dengelenme sürecine girmesinin temel sebebi, son iki yılda tamamlanan yeni konut projeleriyle birlikte artan arz ve öğrenci talebindeki kısmi azalmadır. Emlak danışmanlarına göre, şehir merkezindeki 1+1 ve 2+1 dairelerdeki kira bedellerinde ortalama yüzde 10 ila 15 arasında bir gerileme yaşanmaktadır. Bu durum, özellikle yeni evlenecek çiftler ve memurlar için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu durumun kalıcı olup olmayacağının önümüzdeki akademik yılın başında netleşeceğini belirtiyor. Üniversitenin tamamen yüz yüze eğitime geçmesi durumunda talebin yeniden canlanabileceği öngörülüyor. Ancak o zamana kadar, kiracıların pazarlık gücünün daha yüksek olacağı bir döneme girilmiş bulunuyor. Ev sahiplerine ise, kiracı bulmakta zorlanmamak için dairelerinin bakımını yapmaları ve rekabetçi fiyatlar belirlemeleri tavsiye ediliyor.