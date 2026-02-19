Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) -Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik önemli bulgular elde edildi.

9 Ocak 2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı şekilde kamu görevlilerinden suç, arama, araç ve yakalama kayıtlarına ilişkin bilgi aldığı tespit edildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler arasında 9 polis memuru, 1 zabıt kâtibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memuru bulunuyor.

Toplamda 17 şüpheli hakkında İstanbul, Bursa, Muğla, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde gözaltı, arama ve el koyma talimatı çıkarıldı.