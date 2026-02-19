Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen encümen toplantısında, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 168 şoföre toplam 496 bin 104 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, haftalık olağan toplantısında 175 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantıda ayrıca Kartepe Sarımeşe Mahallesi'nde kiralama ihalesine çıkarılan taksi durak yeri de değerlendirildi. Buna göre Kartepe Sarımeşe Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde bulunan 18 araç kapasiteli Sarımeşe Taksi Durağı 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. İhaleye tek istekli katılırken, taksi durağı için 4 milyon 519 bin 270 TL teklif verildi.

KURAL TANIMAYAN 168 ŞOFÖRE 496 BİN TL CEZA

Toplantıda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim ve şikâyetler de ele alındı. Sefer sırasında sigara içmek, yolcuya kötü muamelede bulunmak, yolcu ile münakaşa etmek, bandrolsüz çalışmak, ruhsatsız faaliyet göstermek, araç yaş sınırını aşmak, durakta bekleyen yolcuyu almamak, tehlikeli araç kullanmak, denetim görevlilerinin talimatlarına uymamak, öğrenci güzergâh izin belgesini bulundurmamak ve hatalı park gibi ihlaller nedeniyle 168 şoföre toplam 496 bin 104 TL idari para cezası uygulandı.