Birleşik Metal-İş Sendikası, 2017 yılında ertelenen Asil Çelik greviyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hükümet aleyhine verdiği kararı duyurdu. Sendikaya ödenecek 70 bin lira manevi tazminat, üyelerin grev hakkını desteklemek için kullanılacak.

ANKARA (İGFA) - Birleşik Metal-İş Sendikası, 2017 yılında Asil Çelik işyerinde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için ilan ettiği grevin dönemin Bakanlar Kurulu tarafından 'milli güvenliği bozucu' gerekçesiyle ertelenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını paylaştı.

AYM, grev erteleme kararının Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek sendikaya 70 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda, grev ertelemesinin işçilerin toplu pazarlık hakkını fiilen anlamsız hâle getirdiği ve grev silahının ellerinden alındığı vurgulandı.

Sendika, bu kararın grev haklarını yasaklayan hükümet uygulamalarının keyfi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Birleşik Metal-İş, grev hakkının işçilerin en temel ve anayasal hakkı olduğunu vurguladı ve gelecekte benzer durumlarda fiili grev hakkını kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.

Sendika Genel Yönetim Kurulu, açıklamasında, 'Bu karar, sendikamızın grevlerin Bakanlar Kurulu kararıyla durdurulmasına karşı AYM'den aldığı ikinci hak ihlali kararıdır. Grev hakkımızı grevle kazanmaya devam edeceğiz.' dedi.

Hatırlanacağı gibi, 2015 yılında MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde benzer bir grev yasağı için açılan davada da AYM, hükümetin grev hakkını ihlal ettiğini tespit etmişti. Sendika, üyelerinin örgütlü gücüne dayanarak yasağa rağmen grevleri uygulamaya devam ettiklerini ve tarihi sözleşmelere imza attıklarını belirtti.

Hükümete çağrıda bulunan sendika, işçilerin özgür toplu pazarlık ve grev haklarına saygı gösterilmesini talep etti.