Yükseköğretim Kurulu, Ramazan ayında kurum personeli için mesai kolaylığı sağlanacağını duyurdu ve tüm üniversitelere gerekli düzenlemeler için yazı gönderdi.
ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca personelin iş verimliliğini artırmak amacıyla mesai saatlerinde kolaylık sağlanacağını açıkladı.
YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy imzalı yazıda kurum, bu kapsamda tüm üniversitelere yazı göndererek, sunulan hizmetin aksatılmaması kaydıyla mesai düzenlemeleri konusunda gerekli kolaylıkların gösterilmesini istedi.
Yetkililer, Ramazan boyunca çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini destekleyecek bu düzenlemenin, üniversitelerde hizmet kalitesinin korunarak uygulanacağını belirtti.