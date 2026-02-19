Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, Ramazan boyunca çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini destekleyecek bu düzenlemenin, üniversitelerde hizmet kalitesinin korunarak uygulanacağını belirtti.

YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy imzalı yazıda kurum, bu kapsamda tüm üniversitelere yazı göndererek, sunulan hizmetin aksatılmaması kaydıyla mesai düzenlemeleri konusunda gerekli kolaylıkların gösterilmesini istedi.

Yükseköğretim Kurulu, Ramazan ayında kurum personeli için mesai kolaylığı sağlanacağını duyurdu ve tüm üniversitelere gerekli düzenlemeler için yazı gönderdi.

