TEK Enerji, Avrupa büyüme stratejisi kapsamında İtalya'da düzenlenen fuarda yenilenebilir enerji ve depolama alanında ön mutabakatlar yaptı. Başkan İbrahim Şahintaş, Avrupa'nın enerji dönüşümüne katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

BURSA (İGFA) - Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden TEK Enerji, Avrupa'daki büyüme stratejisi kapsamında yeni iş birliklerine imza attı. Şirket, İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Solar & Storage Exhibition Italy 2025 fuarı süresince, enerji sektörünün önde gelen temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda çeşitli stratejik ön mutabakat anlaşmalarını hayata geçirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ata Ceylan, Avrupa enerji pazarının önde gelen firmalarıyla bir araya gelerek yenilenebilir enerji ve enerji depolama teknolojilerindeki gelişmeleri değerlendirdi. TEK Enerji, bu temaslar sayesinde Avrupa genelindeki sürdürülebilir enerji yatırımlarını güçlendirmeye ve yeni ortaklıklarla küresel ağını genişletmeye hazırlanıyor.

'AVRUPA'DA YENİLENEBİLİR ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SUNUYORUZ'

TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Avrupa'da enerji dönüşümünün giderek hız kazandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: 'Yenilenebilir enerji yatırımları artık sadece çevresel bir tercih değil, ekonomik büyümenin ve teknolojik ilerlemenin temel unsuru haline geldi. TEK Enerji olarak, Avrupa'da yürüttüğümüz projelerle sürdürülebilir büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Solar & Storage Exhibition Italy 2025, Avrupa'nın enerji dönüşüm vizyonunu yakından görmemiz açısından son derece verimli bir etkinlik oldu. Yeni iş birlikleriyle hem ülkemizin temiz enerji vizyonuna hem de Avrupa'nın yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz.'

GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ, YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ata Ceylan ise etkinlik kapsamında yaptığı değerlendirmede enerji sektörünün küresel dönüşüm sürecine dikkat çekti. Ceylan, 'Dünyanın sıfır karbon hedeflerine ulaşması, enerji sektörünün ortak bir çabayı ortaya koymasını gerektiriyor. Bu hedefe ancak yenilikçi teknolojiler, güçlü iş birlikleri ve uzun vadeli stratejilerle ulaşabiliriz. Biz de TEK Enerji olarak, bu dönüşümün parçası olmayı ve bilgi paylaşımını sürdürmeyi amaçlıyoruz.' ifadelerini kullandı.