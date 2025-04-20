Bu yıl kuruluşunun 30’uncu yılını kutlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), d Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.ANKARA (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla Cumhuriyetin ilke ve değerlerine sahip, çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 30’uncu yılında Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

Mütevellileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, çocukları ve gönüllüleri ile TEGV ailesi, Anıtkabir’de resmî tören düzenledi.

TEGV Ankara Semahat – Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı’nı ziyareti sonrasında yapılan ziyarette, manevi huzurunda Atatürk’e ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarını sunan TEGV heyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, TEGV’in kurucusu merhume Suna Kıraç ve ebediyete göç eden TEGV Mütevellileri ile gönüllülerinin aziz hatırası için de saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu sonrasında TEGV adına Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol çiçeklerden oluşan çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet burada da M. Özalp Birol tarafından TEGV adına Anıtkabir Özel Defteri imzalandı.

TEGV Başkanı M. Özalp Birol, 30 yıl önce “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” diyerek yola çıktık ve eğitim alanında Türkiye’nin en büyük sivil toplum hareketini başlattıklarını anımsatarak, çocuklara yalnızca eğitim desteği vermediklerini, okulun tamamlayıcısı, sokağın ve riskli ortamların alternatifi olduklarını belirterek, Aziz Atatürk'e de, "Size, TEGV Ailesi’nin ve 30 yılda yaşamına dokunduğumuz sayısı 3 milyon 200 bini aşkın çocuğumuzun şükran duygularını sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve yüceltmek için, bundan böyle de var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz" diyerek seslendi.

Anıtkabir Özel Defterine yazılan yazının okunması ardından tören sona erdi.