Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Hayvanat Bahçesi'nin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, tüm vatandaşları aileleri ve çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini ziyaret etmeye davet etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Hayvanat Bahçesi'nin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, tüm vatandaşları aileleri ve çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini ziyaret etmeye davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara yönelik anlamlı bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı bünyesinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin bayramın 2, 3 ve 4'üncü günlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini açıkladı.

Kayserililerin bayram sevincini aileleriyle birlikte dolu dolu yaşamalarını arzu ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaş odaklı hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.

Hayvanat Bahçesi'nin 153 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yaptığını hatırlatan Büyükkılıç, 'Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel yaşandığı özel günlerdir. Özellikle çocuklarımızın doğayla ve hayvanlarla iç içe keyifli vakit geçirebilmesi adına Hayvanat Bahçemizi bayramın 2, 3 ve 4'üncü günlerinde ücretsiz hale getirdik. Tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte Anadolu Harikalar Diyarı'na bekliyoruz' dedi.

Başkan Büyükkılıç, tesisin Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs'ta kapalı olacağını, 28, 29 ve 30 Mayıs günlerinde ise ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacağını kaydetti.

Veteriner hekimler gözetiminde tüm bakım, aşılama ve koruyucu sağlık uygulamalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirten Büyükkılıç, Hayvanat Bahçesi'nin bayram süresince güvenli, sağlıklı ve konforlu şartlarda hizmet vermeye devam edeceğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Hayvanat Bahçesi, her yıl olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen adreslerden biri olacak.