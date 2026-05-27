Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için görev yapacak saha personeliyle bayramlaştı

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların huzuru, sağlığı ve mutluluğu için fedakârca görev yapan çalışanların emeklerinin büyük anlam taşıdığını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik hizmetinin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda insana dokunan manevi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Karpuzatan mevkiinde bulunan Kocasinan Belediyesi Atölyesi'nde gerçekleştirilen programda Makine İkmal, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Veterinerlik ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle tek tek bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlara özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Çalışanlara hitaben konuşan Başkan Çolakbayrakdar, 'Hepinizin eline, emeğine sağlık. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın. Bizler çalışacağız ki şehrimiz huzurlu olsun. İnsanlarımız bayramlarını güven ve huzur içerisinde geçirebilsin. Şehirde düzen olsun, çevre temiz olsun, insanlar sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürebilsin. Bizler yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet ediyoruz. Eşref-i mahlûkata hizmet ediyoruz. Dolayısıyla yaptığımız işler sıradan işler değildir; doğrudan insana dokunan, insana hizmet eden işlerdir.' İfadelerine yer verdi.

Program sonunda Başkan Çolakbayrakdar, personele kendi elleriyle ekmek arası et kavurma ikram etti. Samimi görüntülerin oluştuğu programda çalışanlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, tüm personele aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunarak görevlerinde kolaylıklar diledi.