Bursa'da İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında 35.belgeselinde İznik’te amatör olarak müzisyenlik yapan Faik Doğan’ın (69) hayatını ele aldı.BURSA (İGFA) - Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor.

35. Bölümü’nde izleyiciyle buluşacak hayat hikâyesi kapsamında son olarak küçük yaşlarından itibaren müzik aletlerine ve şarkılara olan merakıyla tanınan Faik Doğan’ın (69) hayatı ele alındı.

1956 yılında İznik’te dünyaya gelen Faik Doğan, ilk ve ortaokulu ile lise öğrenimini yine İznik’te tamamlar. Bir süre İznik’te çalıştıktan sonra evlenen Faik Doğan ardından İstanbul’a giderek kuyumculuk mesleğine başlar.10 yıl İstanbul da kuyumculuk alanında çalıştıktan sonra İznik’e dönerek aynı mesleğini burada devam ettirir. Doğuştan müziğe ilgisi olduğunu dile getiren Faik Doğan, babaannesinden gördüğü ud çalmayı bugün hala devam ettiriyor.