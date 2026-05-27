Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gaybiefendi Mahallesi'nde kurulan Geleneksel Bayram Pazarı'nı ziyaret ederek esnafa bereketli kazanç diledi, vatandaşların bayramını kutladı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gaybiefendi Mahallesi'nde kurulan Geleneksel Bayram Pazarı'nı ziyaret etti. Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kahveci, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek bayram öncesindeki yoğunluğu yerinde inceledi.

Esnafa hayırlı işler ve bol kazanç dileğinde bulunan Başkan Kahveci, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade etti. Geleneksel pazar kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çeken Kahveci, belediye ekiplerinin vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Samimi görüntülere sahne olan ziyaret sonunda Başkan Kahveci, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek tüm Kütahyalıların Kurban Bayramı'nı kutladı.