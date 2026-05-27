Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzur, güven ve hijyen içerisinde geçirilmesi amacıyla kent genelinde kapsamlı hazırlıklarını tamamladı. Bayram boyunca zabıta, veteriner, ulaşım ve teknik ekipler 24 saat esasına göre görev yapacak.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için şehir genelinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince belediyeye bağlı birimler sahada aktif görev yaparken, vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurban kesim alanlarında görevlendirilecek veteriner hekimler, talep eden vatandaşların kurbanlık hayvanlarını ücretsiz sağlık kontrolünden geçirecek. Uygulama ile hem halk sağlığının korunması hem de kurban ibadetinin sağlıklı şartlarda yerine getirilmesi amaçlanıyor.

Bayram boyunca denetimlerini sürdürecek zabıta ekipleri ise özellikle çevre ve halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı yoğun mesai yapacak. Açık alanlarda et çekimi ve sucuk yapımına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtilirken, vatandaşların şikâyet ve taleplerini Alo 153 hattı ile zabıta iletişim numaraları üzerinden iletebileceği bildirildi.

Kent genelinde altyapı hizmetlerinin aksamaması için ilgili kurumlar da bayram süresince teyakkuz halinde olacak. Su ile ilgili talepler için vatandaşlar KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 185, elektrik arızaları için Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 186 ile doğalgaz arızaları için Aksa Doğalgaz'ın 187 numaralı telefonlarını arayabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşla doğrudan iletişim köprüsü olan Alo 153 İletişim Merkezi de Kurban Bayramı boyunca kesintisiz hizmet verecek. Merkez aracılığıyla vatandaşlardan gelen talep, görüş ve öneriler anlık olarak değerlendirilirken, belediye hizmetlerine ilişkin bilgilendirmeler de sürdürülecek.

Öte yandan ilçe belediyeleri tarafından belirlenen kurban kesim ve satış alanlarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları devam ederken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayram süresince kent genelinde denetim ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürecek.

Ayrıca vatandaşların kurban pazarlarına daha rahat ulaşabilmesi amacıyla özel otobüs seferleri de hizmete alındı. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak uygulama kapsamında toplu taşıma ile kurban satış alanlarına erişim daha konforlu hale getirildi.