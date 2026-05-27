İzmir'de Bornova Belediyesi, Çamdibi'nde yaşayan zihinsel engelli 40 yaşındaki Selçuk Kosova'ya sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Her gün büyük bir sevgiyle karşıladığı temizlik ekipleri, Selçuk'un evine giderek üzerinde temizlik aracı görseli bulunan özel pasta ile kutlama yaptı. Büyük mutluluk yaşayan Selçuk'un annesi Mergüze Kosova da Bornova Belediyesi ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 40 yaşına giren Selçuk Kosova'nın en büyük mutluluğunun, Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini görmek olduğu öğrenildi.

Mahallede her gün görev yapan temizlik çalışanlarını güler yüzle karşılayan Selçuk, ekiplerle sohbet edip çalışmalarını ilgiyle takip ediyor.

Bornova Belediyesi, Selçuk'un bu sevgisine kayıtsız kalmadı ve ona özel bir doğum günü organizasyonu hazırladı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Selçuk Kosova'nın Çamdibi'ndeki evine giderek sürpriz kutlama gerçekleştirdi. Kutlamada, Selçuk'un büyük ilgi duyduğu çöp konteyneri boşaltan temizlik aracı görselinin yer aldığı özel pasta hazırlandı. Pastayı görünce büyük heyecan yaşayan Selçuk'un mutluluğu çevresindekileri de duygulandırdı.

Doğum günü kutlamasında belediye çalışanları Selçuk ile birlikte pasta keserken, samimi görüntüler ortaya çıktı.

ANNE MERGÜZE KOSOVA'DAN TEŞEKKÜR

70 yaşındaki anne Mergüze Kosova ise oğlunun yaşadığı mutluluğun kendisini de çok duygulandırdığını söyledi. Bornova Belediyesi'ne ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki teşekkür eden anne Kosova, 'Selçuk bugün çok mutlu oldu. Onu mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Belediyemiz her zaman yanımızda oldu' dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, engelli bireylerin sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almasının önemine dikkat çekerek, küçük görünen dokunuşların büyük mutluluklara dönüştüğünü ifade etti: 'Sevgiyle kurulan bağ her şeyden değerli' dedi. Selçuk Kosova için hazırlanan sürpriz doğum günü kutlaması, belediye çalışanları ile vatandaş arasında kurulan samimi bağın da anlamlı örneklerinden biri oldu.