İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı çatısı altında girişimcilik ve teknoloji faaliyeti gösteren Tech Istanbul, 2024 yılı 2. eğitim dönemi Ön Kuluçka programını başlatıyor. Programa katılarak danışmanlık, eğitim, mentörlük ve birçok hizmeti almak isteyen girişimciler için başvurular 21 Temmuz’da sona eriyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak, İBB’nin girişimcilik ve teknoloji alanındaki faaliyetlerini Kasım 2023’den itibaren tek çatıda yürüten Tech Istanbul, geliştirdiği girişimcilik programlarıyla girişimlerin hızlı büyümesine ve ölçeklenebilir iş modelleri inşa etmesine yardımcı oluyor. Fikir aşamasından globale açılmaya kadar olan süreçte girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmaları sunuyor.

DESTEKLEDİĞİ GİRİŞİMLER 16,5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ELDE ETTİ

Bugüne kadar 360 girişimi destekleyen Tech Istanbul, 2 bin eğitim&etkinlik ile toplamda 103 bin 132 katılımcıya ulaştı. Ayrıca, desteklediği girişimler şimdiye kadar 16,5 milyon dolarlık yatırım elde etti.

1. EĞİTİM DÖNEMİNDE 420 BAŞVURU

Tech Istanbul, 2024 yılı 1. Eğitim Dönemi Ön Kuluçka başvuru çağrısında sadece 1,5 ayda, 420 teknoloji girişimi başvurusu aldı. Bu girişimler arasından 68 yenilikçi ve teknolojik çözümü bulunan girişim programa dahil edildi.

ÖN KULUÇKA İLE GİRİŞİMCİLERE NE SAĞLANIYOR?

Program kapsamında katılımcılar, uzman danışmanlık hizmetlerinden, eğitim ve mentörlük desteğine kadar çeşitli imkanlardan faydalanıyorlar. Bunun yanı sıra;

İstanbul’un merkezinde ve ulaşım kolaylığı bulunan Şişli, Şişhane, Başakşehir ve Kayışdağı lokasyonlarında konumlanan ve girişimciler için tasarlanmış tam donanımlı ofis, atölye ve toplantı alanları,Girişimcilere özel olarak tasarlanmış; iş modeli, strateji, finansman gibi konuları içeren eğitimler,Girişimcilerin rehberliğe ihtiyaç duyabileceği her alandan uzman ve deneyimli mentörler,Girişimcilerin ücretsiz ya da indirimli olarak kullanabileceği ürün ve programlar,Melek yatırımcılar, melek yatırım ağı temsilcileri ve VC’ler ile bir araya gelme fırsatı,Girişimin için İstanbul’un yeni nesil akıllı şehir uygulaması İstanbul Senin’de yer alma fırsatı,İBB, bağlı kuruluş ve iştirakleri ile 16 milyon İstanbulluya hizmet eden İBB’nin iş ağı ile bir araya gelme fırsatı,Girişimlerin görünürlüğünü artırabilmeleri için sosyal medya ve PR desteği,Tech Istanbul’un lokasyonlarında bulunan tam donanımlı üretim atölyelerinde ürününü geliştirme imkanı,Kuluçka merkezleri, üniversiteler ve kurumsal firmalarla gerçekleştirilen iş birlikleri ile girişimcilere sunulan geniş bir iş ağı,Ürün geliştirme ve pazar analizi için kullanılabilecek Açık Veri Portalı’na erişim, imkanları sunuluyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 21 TEMMUZ

Tech Istanbul'un Ön Kuluçka programına katılmak isteyen teknoloji odağında ürün/hizmet geliştiren girişimciler için 2024 yılının son Ön Kuluçka programına başvurular 21 Temmuz’da son eriyor. Başvurular, tech.istanbul web sitesi üzerinden alınıyor. Tech Istanbul, girişimcilik dünyasına adım atmak ve fikirlerini hayata geçirmek isteyen herkesi Ön Kuluçka programına başvurmaya davet ediyor.