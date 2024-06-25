Orman Genel Müdürlüğü olarak, 2024 yılında ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması, orman suçu ve suçla mücadelede etkinliği artırmak, koruma- kontrol faaliyetlerini güçlendirmek ve usulsüzlükleri önlemek amacıyla karayollarında mobil orman kontrol noktaları oluşturdu.ANKARA (İGFA) - Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı 283 Orman İşletme Müdürlüğü, ülke genelinde önleme aramaları çalışmalarında aktif rol aldı.

Amasya, Denizli, Kastamonu, Mersin ve birçok ilde Orman emvali nakliyatının yapıldığı çeşitli güzergâhlarda oluşturulan mobil kontrol noktalarında kontroller gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yıl başından bu yana 4500'e yakın araç kontrol edilirken, yapılan kontrollerde araçların taşıdığı orman emvalinin nakliye belgeleri ile uyumlu olup olmadığı titizlikle incelendi. Müdürlük olarak yapılan koruma- kontrol faaliyetlerinin Türkiye'nin doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik önemli bir katkı sağladığını belirterek, "Ormanların korunması sadece bugünkü nesiller için değil, gelecek nesiller için de hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, orman suçlarıyla mücadelede kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.