Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin son verileri paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından Zabit Yurdu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için sürdürdüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasına göre, geride bırakılan hafta içinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu. MSB, terörle mücadelenin yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

HUDUTLARDA 550 KİŞİ YAKALANDI, 807 KİŞİ ENGELLENDİ

Kaçakçılığın önlenmesi, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla alınan ileri teknoloji destekli tedbirler kapsamında, son bir haftada sınır güvenliğinde de önemli sonuçlar elde edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Hudutlarda da 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 550 şahıs yakalandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0duKoml5i1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2026

Açıklamaya göre 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 550 kişi yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

807 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Böylece 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı geçiş girişiminde yakalananların sayısı 9 bin 80, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 47 bin 384 oldu.

HAKKÂRİ'DE 20 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

MSB ayrıca, Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık, hudut güvenliğinin etkin biçimde sağlanması ve terörle mücadelenin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.