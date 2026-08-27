Millî Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' süreci, Suriye'deki gelişmeler ve Doğu Akdeniz-Ege hattındaki son duruma ilişkin önemli mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından Zabit Yurdu'nda gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının soruları da yanıtlandı.

MSB kaynakları, Sayın Bakanın da görev aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında ilk toplantısını yaptığını, çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esasların ele alındığını ve dört alt komisyon kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada, alt komisyonların teşkiline yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdüğü belirtilerek, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesinin önemli olduğu vurgulandı. Bakanlık, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiilî varlığının sona erdiğinin ve silah-mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespitine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdüreceğini ifade etti.

SURİYE VE SDG VURGUSU

Açıklamada, SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunun, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'Tek Devlet, Tek Ordu' anlayışının güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olduğu kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'de oluşan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hâle getirilmesi ve Suriye ordusunun özellikle terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine desteğini, mevcut askerî iş birliği anlaşması çerçevesinde sürdüreceği belirtildi.

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında;

İsrail'in; Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumu ve yayılmacı politikası, bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0jUb5JcPM3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2026

İSRAİL'İN SURİYE SALDIRILARI TAKİP EDİLİYOR

MSB, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini ve bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha yineledi.

ABD makamlarının Suriye'yi de kapsayacak bir çatışmasızlık mekanizması tesisine ilişkin girişimlerine dair açıklama ve haberlerin de izlendiği belirtilerek, Bakanlığa iletilmiş resmî bir talep bulunmadığı, böyle bir talep olması hâlinde konunun ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirileceği aktarıldı.

RODOS İÇİN İHA ÜSSÜ İDDİASINA TEPKİ

Açıklamada ayrıca, Rodos Adası'nın gayriaskerî statüsünün uluslararası antlaşmalarla açık ve bağlayıcı biçimde düzenlendiği hatırlatıldı. Bu statüyü ihlal edecek herhangi bir girişimin, Yunanistan'ın uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleriyle bağdaşmayacağı vurgulandı. Bu kapsamda, Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik olası bir adımın adanın gayriaskeri statüsünü ihlal edeceği, aynı zamanda Ege'de barış ve istikrara ile iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği ifade edildi. Türkiye'nin, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edeceği de vurgulandı.