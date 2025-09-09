Sivas Belediyesi, uzun yıllardır atıl durumda bulunan Tecer Dağı Taş Ocağını üretime kazandırdı. Yaklaşık 25 yıl önce ruhsatı alınan ancak bir türlü faaliyete geçmeyen ocak, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un girişimleriyle hizmete açıldı.SİVAS (İGFA) - Sivas’ın Ulaş ilçesi Kayalıpınar Köyü mevkisinde kurulan kalker taş ocağında ilk üretim Başkan Uzun, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla başladı.

Kontrollü şekilde yapılan ilk patlamayı Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun gerçekleştirdi.

Ocaktan çıkarılacak kalker kırma taşı, asfalt yapımında, yol mekanik malzeme üretiminde ve belediyenin ihtiyaç duyduğu tüm altyapı çalışmalarında kullanılacak. Yılda ortalama 500 bin ton malzemenin üretileceği ocağın faaliyete geçmesiyle, Sivas Belediyesi dışa bağımlılıktan kurtulacak ve yıllık en az 240 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Üretim öncesi açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Belediye olarak en büyük gider kalemlerimizden biri altyapı ve üstyapıda kullanılan dolgu malzemeleridir. Bu anlamda önce İşhan Taş Ocağımızı faaliyete geçirdik. Ardından 25 yıldır atıl durumda bekleyen Tecer Dağı Taş Ocağımızı üretime başlar hale getirdik. Buradan elde edeceğimiz malzemelerle ciddi bir tasarruf sağlarken, aynı zamanda şehrimizin altyapı ve üstyapısında kullanılan malzemelerin kalitesini de artırmış olacağız. Böylece belediyemiz ekonomisi daha bağımsız ve güçlü bir yapıya kavuşacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.