BURSA (İGFA) - 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve on binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerin üçüncü yılında, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Korkut okudu.

Açıklamada, resmi verilere göre 53 bin 537 yurttaşın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından geçen üç yıla rağmen sorumluların gerçek anlamda hesap vermediği ifade edildi. Depremlerin yalnızca bir doğa olayı olmadığı vurgulanarak, yaşanan yıkımın yıllardır sürdürülen rantçı, piyasacı, denetimsiz ve bilim dışı politikaların sonucu olduğu belirtildi.

Depremin ilk günlerinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanamadığı, arama-kurtarma çalışmalarının geç ve yetersiz kaldığı, AFAD'ın kriz yönetimi kapasitesindeki eksikliklerin can kayıplarını artırdığı ifade edildi. Açıklamada, üç yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde barınma, sağlık, eğitim, temiz su ve beslenme gibi temel sorunların devam ettiği kaydedildi.

Hatay başta olmak üzere ağır yıkım yaşayan illerde altyapı sorunlarının çözülemediği belirtilirken, plansız ve denetimsiz yeniden yapılaşmanın sorunları derinleştirdiği vurgulandı. Açıklamada, yalnızca deprem bölgesinin değil, kamusal planlama anlayışının ve bilimsel aklın da enkaz altında olduğu ifade edildi.

TMMOB ve bağlı odaların depremin ilk gününden bu yana sahada olduğu hatırlatılarak, hazırlanan raporlarla yıkımın nedenlerinin ve ihmaller zincirinin bilimsel verilerle ortaya konulduğu belirtildi. Afeti felakete dönüştüren temel unsurun, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerinin dışlanması ve yapı denetiminin piyasaya terk edilmesi olduğu vurgulandı. Açılan davaların adaleti sağlamaktan uzak olduğu ifade edilen açıklamada, asıl sorumluların yargı süreçlerinin dışında bırakıldığı, cezasızlık politikasının derinleştiği dile getirildi. Yetki ve sorumlulukları dışında kalan süreçlerden dolayı mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorumlu tutulmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, depreme dayanıklı kentlerin ancak bilimsel, kamucu ve planlı bir anlayışla mümkün olabileceği vurgulanarak, yapı denetim sisteminin kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmesi ve meslek odalarının sürece etkin katılımının sağlanması çağrısı yapıldı. Basın açıklamasının ardından, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.