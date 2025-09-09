Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 29’uncu Tüketici Konseyi toplantısında, tüketicilerin haklarını korumak için yeni yasal düzenlemeler, yapay zeka kullanımı ve denetimlerin artırılacağını duyurdu. Bakan Bolat, son iki yılda haksız ticaret ve fahiş fiyatlara karşı milyarlarca lira ceza kesildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da düzenlenen 29’uncu Tüketici Konseyi toplantısına katılarak, 81 ilin tüketici kuruluşu temsilcileri, özel sektör ve kamu kurumu temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Bolat, tüketicilerin hak ve menfaatlerini koruma, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını kolaylaştırma ve piyasa denetimlerini artırma hedeflerini vurguladı.

Toplantıda, tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara karşı yeni düzenlemeler, piyasayı olumsuz etkileyen eylemlere yönelik önlemler ve yapay zekanın tüketici koruma süreçlerinde daha etkin kullanımı ele alındı.

Son iki yılda haksız ticaret, fahiş fiyat, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamında otomotiv, emlak, gıda, market, kuyumculuk, aldatıcı reklamlar, doğrudan satış ve uzaktan satış gibi alanlarda onlarca yeni yasal düzenleme yapıldığını belirten Bakan Bolat, milyonlarca firma ve ürünün denetlendiğini, yasalara aykırı uygulamalara milyarlarca lira idari para cezası kesildiğini ifade etti.

DİJİTAL ÇÖZÜMLER VE TÜKETİCİ DOSTU YAKLAŞIM

Ticaret Bakanlığı olarak ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması gibi dijital platformlarla tüketici mağduriyetlerine anında müdahale edildiğini anımsatan Bakan Bolat, “Ticaret Bakanlığımız, ‘tüketici dostu’ ve ‘üretici dostu’ vizyonuyla iç ve dış ticareti geliştirmeye kararlılıkla devam edecek” dedi.