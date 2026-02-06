Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Karatay Belediyesi'yle birlikte yürüttüğü 'Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi' kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Mevlevi Dergahı'nın temeli atıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Karatay Belediyesi ile birlikte yürüttüğü 'Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi' kapsamında inşa edilecek Mevlevi Dergâhı'nın temeli, Mevlana Türbesi arkasında düzenlenen törenle atıldı. Proje, Konya'nın tarihi kimliğini güçlendirmeyi ve bölgeyi kültür-turizm açısından yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlana'nın hemen doğusunda yer alan bölgede örnek bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirterek, yapılan çalışmaların ileride tarihi bir dönüşüm olarak kayıtlara geçeceğini ifade etti. Kılca, projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Darülmülk vizyonuyla Konya'nın Selçuklu başkenti kimliğini yeniden ayağa kaldırdıklarını vurguladı. Altay, Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleriyle birlikte 20'den fazla noktada ihya projeleri yürüttüklerini belirterek, Mevlevi Dergâhı'nın bu zincirin önemli halkalarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Altay, projeler tamamlandığında Mevlana Türbesi çevresindeki riskli yapıların tamamen ortadan kaldırılacağını, tescilli yapıların ihya edileceğini ve bölgenin müzeler, kültür-sanat alanları, çarşılar ve sosyal mekânlarla yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.

AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Sevi ve Mehmet Baykan da konuşmalarında, Konya'da tarihle bugünü buluşturan çalışmaların örnek teşkil ettiğini belirterek projeye katkı sunanlara teşekkür etti. Dualarla gerçekleştirilen temel atma töreninin ardından Mevlevi Dergâhı'nın, geleneksel mimari anlayışla ve geniş peyzaj alanlarıyla Konya'ya yeni bir kültür ve maneviyat mekânı kazandıracağı belirtildi.