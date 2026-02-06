OSMANİYE (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'deki 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde, devlet‑millet dayanışmasının felaket sonrası ortaya koyduğu başarıları vurguladı, Türkiye'nin 'küllerinden yeniden doğduğunu' söyledi. Bahçeli, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlara da teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli ikiz depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'de düzenlenen anma programı ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli konuşmasında, depremlerde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatarak, 'Hepinizin huzurunda 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralar sarıldı, deprem bölgesi küllerinden yeniden doğdu' ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli deprem sonrası devletin hızlı ve etkin müdahalesine dikkat çekerek, 'Asrın İnşa Seferberliği' kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edildiğini, Osmaniye'de 2 bin 500'ü köy evi olmak üzere 12 bin 557 konutun tamamlandığını belirtti. Bu çalışmaların devlet-millet dayanışmasının en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Bahçeli ayrıca, muhalefet partilerini eleştirerek, felaket enkazı üzerinde siyasi çıkar peşinde koşanlara tepki gösterdi: 'Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa girmiştir. Onların hayali, bizim gerçeğimiz olamaz' dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür eden Bahçeli, 'Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı. Bahçeli, Osmaniye halkına seslenerek, 'Bu şehri şereflendiren her kardeşimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum; en kötü günümüz böyle olsun' diyerek sözlerini tamamladı.