İSTANBUL (İGFA) - Savunma sanayisinde millî hamleler hız kesmeden devam ediyor.

STM ana yükleniciliğinde tasarlanan ve inşa edilen Türkiye'nin ilk millî hücumbotu, Mavi Vatan'daki caydırıcılığa yeni bir güç katmaya hazırlanıyor.

39 knotun üzerinde sürate ulaşabilen ve üstün vuruş kabiliyetiyle öne çıkan millî hücumbot, yüksek manevra yeteneğiyle zorlu görevlerde etkin rol üstlenecek. Tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilen platform, Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekât kabiliyetini ileri seviyeye taşıyacak.

Mavi Vatan'ın yeni gözbebeği yükseliyor! ????????



STM ana yükleniciliğinde tasarlanan ve inşa edilen Milli Hücumbot, 39+ knot sürati ve üstün vuruş kabiliyetiyle denizlerimizdeki caydırıcılığa güç katacak. Türkiye'nin ilk milli hücumbotunu tüm zorlu görevlere hazırlamak bizim işimiz!: pic.twitter.com/95PY3kwg9I — STM (@STMDefence) February 6, 2026

STM tarafından yapılan paylaşımda, milli hücumbotun denizlerde her türlü zorlu göreve hazır şekilde tasarlandığı vurgulanarak, Türkiye'nin savunma sanayisindeki mühendislik gücünün bir kez daha ortaya konulduğu belirtildi.