MALATYA (İGFA) - Malatya Valiliği tarafından Kongre ve Kültür Merkezinde 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Malatya'da yürütülen yeniden inşa sürecine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'dan sonra en büyük hasarı alan ikinci şehrin Malatya olduğunu anımsatan Başkan Er, devlet-millet iş birliğiyle yaraların hızla sarıldığını kaydeden Başkan Er, 'Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, bakanlıkların koordinasyonu ve yerelde de valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla iyi bir sinerji oluşturduk. Malatya'mız kısa sürede yeniden inşa edildi. 1200'den fazla ayrı lokasyonda, 121 bin bağımsız bölüm yükseliyor. Bunun 105 bini TOKİ ve Emlak Konut, yaklaşık 17 bini ise yerinde dönüşüm kapsamında devletimizin desteğiyle hayata geçiriliyor. 121 bin bağımsız bölüm, birçok müteahhidin yıllarca sürecek işi demek ama biz bunu iki yıl gibi kısa sürede gerçekleştirdik' dedi.

'ALTYAPIDA DEV BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Malatya'da depremde sadece binaların değil altyapının da ciddi hasar gördüğüne dikkati çeken Başkan Sami Er, altyapıda da dev bir dönüşümün gerçekleştirildiğini ve kent genelinde 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldığını belirtti.

Kanalizasyon ve içme suyu hatları tamamen yenilenirken, ileri biyolojik arıtma tesisleri kurulduğunu ifade eden Başkan Er, 'Yer altı suları toplanarak tarımsal sulamada kullanılacak sistemler devreye alındı.

İkizce bölgesinde Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden biri kurulurken, bölgenin en büyük arıtma tesislerinden biri de burada inşa ediliyor. Depremde zarar gören altyapıyı ve asbest boruları tamamen yeniliyoruz' diye konuştu.

'2,5 MİLYAR LİRALIK EĞİTİM VE SPOR YATIRIMI YAPIYORUZ'

Yeniden inşa edilen Malatya'da eğitim, spor ve kültürel alanlarda da ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Sami Er, '2,5 milyar liralık eğitim ve spor yatırımı hayata geçiriliyor. 5 tane yarı olimpik yüzme havuzunun içinde yer aldığı büyük spor tesisi inşa ediyoruz. Bunun yanında 40 spor salonu, gençlik merkezleri ve çok sayıda kütüphane yapıyoruz. 815 kişinin aynı anda faydalanabileceği 7/24 açık olacak bölgenin en büyük kütüphanesini Büyükşehir Belediyesi binası içinde inşa ediyoruz' bilgisini paylaştı.

TRAMBÜS HATTININ İKİZCE'YE UZATILIYOR

Başkan Er, kentte ulaşım noktasında da önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirterek, 'Kuzey ve Güney kuşak yolları, çevre yolları ve alternatif ulaşım projeleriyle trafik yükünü azalacağını. Trambüs hattının İkizce'ye uzatılması planımız var. Ayrıca, raylı sistem projesi de gündemimizde' diye konuştu.

'MALATYA YALNIZCA BİR ŞEHİR DEĞİL, YENİDEN DOĞUŞUN HİKÂYESİ'

'Depremi unutmayacağız ama yeni Malatya'yı anlatacağız' diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Deprem sonrası şehir dışına çıkan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Malatya artık daha güvenli ve yaşanabilir bir şehir. Tüm hemşehrilerimizi yeniden yuvalarına dönmeye davet ediyorum. Malatya'yı yalnızca bir şehir olarak değil, büyük bir yeniden doğuş hikâyesi olarak görmenizi istiyoruz. Malatya ayağa kalktı ve artık geleceğe hazırlanıyor. Şehrimizde sanayi yatırımları hızla büyüyor. Yeni organize sanayi alanları oluşturuyor, üretim altyapımızı güçlendiriyor, yatırımcının önünü açacak tüm planlamaları birer birer hayata geçiriyoruz. Buraya gelen herkes şunu görüyor; Malatya artık sadece toparlanan değil, gelişen ve fırsatlar sunan bir şehir. Tarımda güçlü birikimimiz, sanayide yükselen kapasitemiz, lojistik avantajlarımız ve çalışkan insan kaynağımızla yatırımcılar için güvenli ve kazançlı bir merkez olma yolundayız. İstiyoruz ki Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından iş insanları gelsin, burada üretim yapsın, kazansın ve Malatya ile birlikte büyüsün. Bugün Malatya'da güzel şeyler oluyor. Yarın ise çok daha büyük başarıların şehri olacak' ifadeleriyle sözlerini tamamladı.