Türkiye’den Afganistan’a gönderilecek insani yardım malzemelerinin demiryoluyla sevki için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlendirildi. 31 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, sevkiyat 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye, Afganistan İslam Cumhuriyeti’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla önemli bir adım attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 10149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD Taşımacılık A.Ş.) Genel Müdürlüğü, yardım malzemelerinin demiryoluyla taşınması için yetkilendirildi.

Sevkiyat, Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan veya Türkiye-İran-Afganistan güzergâhları üzerinden gerçekleştirilecek.

Karara göre, görevlendirme 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin muhasebe kayıtlarına göre oluşan görevlendirme bedeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesindeki ilgili harcama tertiplerinden karşılanacak.

Ödeme, şirketin ödeme talebi üzerine, bütçede öngörülen ödenek ve nakit planı çerçevesinde yapılacak.