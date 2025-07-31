Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı ikinci çeyreğinde turizm gelirinin 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısının ise 62,7 milyon kişiye ulaştığını duyurdu. Bölgedeki gerilimlere rağmen turizm sektörünün güçlü performansını koruduğunu belirten Şimşek, sektörün sürdürülebilir cari denge hedefini desteklediğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin turizm sektörünün 2025 yılı ikinci çeyreğinde rekor kırdığını açıkladı.

Turizm geliri, bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artarak 62,9 milyar dolara ulaşırken, ülkemizi ziyaret eden toplam kişi sayısı yüzde 2 artışla 62,7 milyon oldu.

Bakan Şimşek, bölgesel gerilimlere rağmen turizm sektörünün güçlü bir performans sergilediğini ifade etti.

Turizm sektörünün, Türkiye’nin sürdürülebilir cari denge hedefini destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Şimşek, “Turizm, ekonomimize güç katmaya devam ediyor” dedi.