ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık, 2025 yılı boyunca Turuncu Masa ekibiyle engelli, hareket kabiliyeti kısıtlı ve özel gereksinimleri olan yolcularına unutulmaz bir seyahat deneyimi sundu. Bu yıl, toplamda 84 bin 678 yolcuya destek vererek, onların ulaşımını daha erişilebilir hale getirdi.

TCDD Taşımacılık, yaşamlarını kolaylaştırmak ve dezavantajlı şartlarını ortadan kaldırmak amacıyla sürekli olarak engelli yolcularına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bu yıl içinde tercih edilen taşımacılık seçeneklerinden biri olmanın gururunu yaşarken, engelli yolcularına gösterdiği desteği her geçen yıl daha da güçlendirmeyi hedefliyor. 'Engelsiz demiryolu ulaşımında Turuncu Masa olarak her zaman yanınızdayız!' diyen TCDD Taşımacılık, bu özel yolculuklar için tüm yolcularına teşekkürlerini sundu.