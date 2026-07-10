TCDD Taşımacılık AŞ, iş gücünü güçlendirmek amacıyla 52 eski hükümlü ve 18 engelli olmak üzere toplam 70 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, 10-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık'tan yapılan açıklamaya göre, eski hükümlü statüsünde 52 kişi 'Lokomotif Tamircisi veya Vagon İmal ve Tamircisi' unvanlarında istihdam edilecek. Engelli kadrosunda ise 18 kişi 'Sanatsız İşçi (Beden İşçisi)' olarak görevlendirilecek.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar, ilanlara yalnızca İŞKUR'un internet sitesi üzerinden başvurabilecek. Her aday sadece bir ilana müracaat edebilecek. Başvuru süresinin sona erdiği tarih itibarıyla ilanlarda belirtilen ön lisans programlarından mezun olma şartı aranacak. Eski hükümlü adaylar için KPSS puanı, engelli adaylar için ise EKPSS puanı esas alınacak.

Eski hükümlü kadrolarına yalnızca 18-40 yaş arasındaki erkek adaylar başvurabilecek. TCDD, işyerlerinin ağır ve tehlikeli iş kapsamında bulunması ve görevlerin yoğun fiziksel güç gerektirmesi nedeniyle bu şartın arandığını belirtti.

Engelli işçi alımında ise 18-40 yaş aralığında olma şartı bulunurken, cinsiyet sınırlaması yer almadı.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

İŞKUR tarafından oluşturulacak nihai listede yer alan adaylar, istenen belgeleri TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla teslim edecek. Evrakları eksiksiz olan adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Eski hükümlü adaylar sözlü sınavda 'beceri' ve 'mesleki yeterlilik' alanlarında 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Toplam 60 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak.

Engelli adayların değerlendirmesinde ise yapacakları işe ilişkin bilgi ile fiziki ve mental uygunluk kriterleri esas alınacak.

Sözlü sınavı başarıyla tamamlayan adaylardan tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu istenecek.

İşe başlayan personel için 4 aylık deneme süresi uygulanacak. Ayrıca göreve başlayan işçiler, 5 yıl boyunca nakil talebinde bulunamayacak.

ÇOK SAYIDA İLDE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Eski hükümlü kadroları; İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Kars, Kapıkule, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Afyonkarahisar, İskenderun, Yenice, Ulukışla, Yerköy, Irmak ve Gebze başta olmak üzere birçok iş yerinde değerlendirilecek.

Engelli işçi alımları ise İstanbul, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, İzmir, Balıkesir, Sivas, Gaziantep, Ulukışla, Afyonkarahisar ve Konya'daki iş yerlerinde gerçekleştirilecek.