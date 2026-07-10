Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 31 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan aranan ve hakkında 31 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğünce, aranan şahısların yakalanması, suçluların adalete teslim edilmesi konusunda yapılan çalışmalarda;



????Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan aranan ve



❌ Hakkında 3️⃣1️⃣ Yıl 6️⃣ Ay 2️⃣2️⃣ Gün kesinleşmiş hapis: pic.twitter.com/Y5z5jFWxBU — Atilla AKSOY (@Atilla__Aksoy) July 10, 2026

Paylaşımda, suç ve suçlularla mücadelenin yanı sıra aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.