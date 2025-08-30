TBMM, İsrail’in Gazze’deki soykırım, kıtlık politikaları ve ilhak girişimlerini kınamak için olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkerede, İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması ve Filistin Devleti’nin tanınması çağrısı yapıldı.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Filistin’deki soykırım, işgal ve kıtlık politikalarını kınamak için olağanüstü toplanmıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkerede, İsrail’in son iki yılda Gazze’de 70 bine yakın insanı öldürdüğü, sivil altyapıyı yok ettiği ve kıtlığı bir imha silahı olarak kullandığı belirtildi. Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetleri ile şiddetin de kınandığı tezkerede, uluslararası toplumdan İsrail’e karşı acil önlem alınması istendi.

Tezkere, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasının barış için tek yol olduğunu vurguladı.

İsrail’in soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM üyeliğinin askıya alınması ve tüm ülke parlamentolarının İsrail ile askeri-ticari ilişkileri kesmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca, dünya parlamentoları, 18 Nisan 2025’te İstanbul’da kurulan “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu”na katılmaya davet edildi.

Bildiri Resmi Gazete’de yayımlanması için oylama talep edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen " İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Karar" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayabilirsiniz