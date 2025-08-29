Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli Buldan’daki orman yangınına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının, Muğla Yatağan’da teknik bir nedenle acil iniş yaptığını duyurdu. Uçakta hasar meydana gelirken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.ANKARA (İGFA) - Denizli’nin Buldan ilçesinde çıkan ve Aydın’a sıçrayan orman yangınına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait AT-802F model amfibi yangın söndürme uçağı, Muğla Milas Havalimanı’na dönüşü sırasında teknik bir arıza nedeniyle Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Köyü’nde tarlaya acil iniş yaptı.

Yaşanan olayda, sert inişin etkisiyle uçakta hasar oluştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Denizli Buldan’daki yangına müdahale eden uçağımız, Muğla Milas Havalimanı’na dönüş esnasında Yatağan Hacıbayramlar Köyü’ne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Sert iniş nedeniyle uçakta hasar meydana geldi. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyi. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.