Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi 'YeS-TR' kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ana Bina ve Halkla İlişkiler Binası 'çok iyi' derecesinde sertifika aldı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanlığı tarafından yürütülen sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm vizyonu kapsamında gerçekleştirilen sertifikasyon sürecinde, kapsamlı teknik dönüşüm, sürdürülebilir işletme uygulamaları ve çevresel iyileştirmeler sonucunda YeS-TR için gerekli kriterler karşılandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla enerji verimliliğinin artırılması, doğal kaynak tüketiminin azaltılması, su yönetimi ve atık geri kazanım süreçlerinin güçlendirilmesi, kullanıcı sağlığı ve iç ortam konforunun iyileştirilmesi ile çevresel etkilerin minimize edilmesine yönelik kazanımlar elde edildi.

YeS-TR sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte TBMM, sürdürülebilirlik uygulamalarını ulusal ölçekte belgelendirerek çevre dostu ve iklim duyarlı kamu yönetimi anlayışını ortaya koydu.

Hatırlanacağı gibi, Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi (YeS-TR), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yönetmeliği çerçevesinde, binaların enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmasını, çevresel etkileri azaltmasını ve iklim dostu kriterlerle sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlayan Türkiye'nin ilk yerli sertifikasyon sistemi olarak hayata geçmişti.