İzmit Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde yaşandığı öne sürülen olayla ilgili iddiaların Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in bilgisine ulaştıktan sonra idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, bazı basın yayın organlarında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in gözaltına alınmasından önce kendisine iletildiği belirtilerek, Hürriyet'in talimatıyla konuya ilişkin derhal idari inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığı ifade edildi. Açıklamaya göre, 17 Temmuz 2026 tarihli başkanlık yazısıyla Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü görevlendirildi.

İnceleme kapsamında, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren düzenlenen tüm iş yeri açma ve çalışma ruhsatı dosyalarının incelenmesi, mevzuata aykırı işlemlerin tespit edilmesi, herhangi bir kişi tarafından menfaat temin edilip edilmediğinin araştırılması ile rüşvet, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma veya disiplin suçu bulunup bulunmadığının belirlenmesinin istendiği kaydedildi.

Belediye açıklamasında, hazırlanacak inceleme ve soruşturma raporlarının ivedilikle Başkanlık makamına sunulmasının talep edildiği, başlatılan idari incelemeye ilişkin evrak ve belgelerin ise yürütülen adli süreç kapsamında ilgili devlet makamlarına iletildiği bildirildi. Açıklamada, kurum bünyesinde dile getirilen tüm iddiaların ciddiyetle ele alındığı vurgulanarak, hukuka, şeffaflığa ve kamu yararına aykırı hiçbir işleme müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.