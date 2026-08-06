AĞRI (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı'da düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi,

Ailelerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Göktaş, Türkiye genelinde gerçekleştirilen buluşmalarda şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerini ele aldıklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin tarihi bir adım olduğunu belirterek, bu sürecin başarıyla tamamlanmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Terörün geçmişte birçok ailenin büyük acılar yaşamasına neden olduğunu dile getiren Göktaş, 'Hiçbir annenin evlat acısıyla yüreği yanmasın, hiçbir evladımız babasız kalmasın diye daha müreffeh ve kardeşçe bir sürece girmeye başlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN HASSASİYETLERİ DİKKATE ALINDI'

Yürütülen sürecin herhangi bir pazarlık unsuru taşımadığını vurgulayan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini incitecek hiçbir adım atılmadığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Göktaş, sürecin ailelerin desteği ve vakur duruşuyla ilerlediğini ifade etti.

YENİ DÜZENLEMELER MECLİS KOMİSYONUNDAN GEÇTİ

TBMM çatısı altında kurulan komisyonda 18 toplantı gerçekleştirildiğini belirten Göktaş, hazırlanan kanun düzenlemesinin komisyondan geçtiğini açıkladı. Düzenlemeler kapsamında şehit anne ve babalarının toplam aylıklarının asgari ücret seviyesine tamamlandığını aktaran Göktaş, terörle mücadelede yaralanmasına rağmen daha önce gazi sayılmayan kişilerin de gazi kabul edileceğini ve muharip gazilerle aynı haklara sahip olacaklarını söyledi.

Bakan Göktaş, yapılan çalışmanın 2013 yılından bu yana şehit yakınları ve gazilere yönelik en kapsamlı düzenleme olduğunu ifade ederek, 'Verdiğimiz sözü tuttuk' dedi.