Bunlar da ilginizi çekebilir

Yakıt barcı filosuna iki yeni gemi

MGK'dan 8 maddelik bildiri... Terörsüz Türkiye, bölgesel güvenlik ve Gazze mesajı

Kıyı Emniyeti ekiplerinin denizde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekneye, KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yedeklenen tekne, Saraylar Limanı'na güvenli şekilde ulaştırılarak emniyete alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Marmara Adası önlerinde makine arızası yaşayan 13 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye çekildi.

MGK'dan 8 maddelik bildiri... Terörsüz Türkiye, bölgesel güvenlik ve Gazze mesajı

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.