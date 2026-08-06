Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye çekildi.
İSTANBUL (İGFA) - Marmara Adası önlerinde makine arızası yaşayan 13 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından kurtarıldı.
İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekneye, KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yedeklenen tekne, Saraylar Limanı'na güvenli şekilde ulaştırılarak emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti ekiplerinin denizde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
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