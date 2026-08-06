İçişleri Bakanlığı koordinesinde son 10 günde 71 ilde düzenlenen geniş çaplı narkotik operasyonlarında 832 kilogram uyuşturucu madde ve 425 bin 419 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 1.302 şüpheli yakalanırken, 844 kişi tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde 71 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlara il emniyet müdürlüklerine bağlı 1.955 ekip, 4 bin 800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda toplam 832 kilogram uyuşturucu madde ile 425 bin 419 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalarda 1.302 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 844'ü tutuklandı. 140 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bakanlık açıklamasında, gençlerin geleceğini korumak ve toplumun huzurunu sağlamak amacıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanırken, operasyonlarda görev alan polis ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçen tüm personel tebrik edildi.

71 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik Polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda;

-832 kg Uyuşturucu Madde ile

-425 bin 419 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.



-1.302 şüpheli yakalandı.

-844'ü tutuklandı.

-140'ı hakkında adli kontrol hükümleri: pic.twitter.com/MoZmok20iO — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 6, 2026