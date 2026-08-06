Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Yalova Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 118 metre uzunluğundaki YARA J isimli tankerin, römorkör desteğiyle emniyetli şekilde demirletildiğini açıkladı.

YALOVA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Yalova Demir Sahası'nda makine arızası yaşayan bir tankere yönelik kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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KEGM'nin açıklamasına göre, makine arızası nedeniyle demir tarayan ve römorkör talebinde bulunan, 118 metre boyundaki ballast kondisyondaki YARA J isimli tankere İzmit Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi koordinasyonunda müdahale edildi.

Operasyonda KEGM'ye bağlı ŞARK römorkörü tarafından yedeklenerek çekilen tanker, Yalova Demir Sahası'nda emniyetli şekilde yeniden demirletildi.

Kaynak: RSS