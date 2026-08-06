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Yalova Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle demir tarayan ve römorkör talebinde bulunan YARA J isimli 118 m boyunda ballast kondisyondaki tanker, İzmit GTH Merkezimiz koordinasyonunda, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Yalova Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi. pic.twitter.com/hhHZOp4tLP

Operasyonda KEGM'ye bağlı ŞARK römorkörü tarafından yedeklenerek çekilen tanker, Yalova Demir Sahası'nda emniyetli şekilde yeniden demirletildi.

KEGM'nin açıklamasına göre, makine arızası nedeniyle demir tarayan ve römorkör talebinde bulunan, 118 metre boyundaki ballast kondisyondaki YARA J isimli tankere İzmit Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi koordinasyonunda müdahale edildi.

YALOVA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Yalova Demir Sahası'nda makine arızası yaşayan bir tankere yönelik kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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