Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Yalova Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 118 metre uzunluğundaki YARA J isimli tankerin, römorkör desteğiyle emniyetli şekilde demirletildiğini açıkladı.
YALOVA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Yalova Demir Sahası'nda makine arızası yaşayan bir tankere yönelik kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.
KEGM'nin açıklamasına göre, makine arızası nedeniyle demir tarayan ve römorkör talebinde bulunan, 118 metre boyundaki ballast kondisyondaki YARA J isimli tankere İzmit Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi koordinasyonunda müdahale edildi.
Operasyonda KEGM'ye bağlı ŞARK römorkörü tarafından yedeklenerek çekilen tanker, Yalova Demir Sahası'nda emniyetli şekilde yeniden demirletildi.
Yalova Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle demir tarayan ve römorkör talebinde bulunan YARA J isimli 118 m boyunda ballast kondisyondaki tanker, İzmit GTH Merkezimiz koordinasyonunda, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Yalova Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi. pic.twitter.com/hhHZOp4tLP— KEGM (@kiyiemniyet) August 6, 2026