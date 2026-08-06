Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 yıl önce şüpheli şekilde ölen eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümündeki FETÖ bağlantısı dahil tüm iddiaların kapsamlı şekilde yeniden inceleneceğini ve sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümüne ilişkin sürecin yeniden ve kapsamlı biçimde inceleneceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile Adalet Bakanlığında bir araya geldiğini duyurdu. Bakan Gürlek, görüşmede, olayla ilgili tüm iddiaların yeniden değerlendirileceğini belirterek, başta FETÖ bağlantısı iddiaları olmak üzere dosyaya ilişkin bütün şüphelerin kapsamlı şekilde inceleneceğini ifade etti.

17 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile Bakanlığımızda bir araya geldik.



Başta FETÖ bağlantısı iddiası olmak üzere, olaya ilişkin tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde: pic.twitter.com/JglSUrv1Xe — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 6, 2026

Bakan Gürlek, paylaşımında, 'Başta FETÖ bağlantısı iddiası olmak üzere, olaya ilişkin tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek; hiçbir husus karanlıkta bırakılmayacaktır.' ifadelerini kullandı.

Behçet Oktay'ın şüpheli ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için süreci yakından takip edeceklerini vurgulayan Gürlek, 'Olayda kimin dahli bulunursa bulunsun, gerçeğin ortaya çıkarılması için bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız.' değerlendirmesinde bulundu. Paylaşımında merhum Behçet Oktay'ı da anan Bakan Gürlek, Oktay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına ise sabır ve metanet diledi.