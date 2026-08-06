NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında 5 F-16 savaş uçağı ve görevli personel Estonya'da göreve başladı. MSB, Kara ve Hava Kuvvetleri envanterine yeni yerli ve milli savunma sistemlerinin de teslim edildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası görevleri ile savunma sanayi alanındaki yeni teslimatlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunmayı sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi çerçevesinde 1 Ağustos-30 Kasım 2026 tarihleri arasında görev yapacak 5 adet F-16 savaş uçağı ile görevli personelin 31 Temmuz'da Estonya'ya intikalinin tamamlandığı, Türk unsurlarının ise 1 Ağustos itibarıyla göreve başladığı açıklandı.

TSK'NIN ENVANTERİNE YENİ YERLİ SİSTEMLER KATILDI

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirdiği ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmeye devam edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine muhtelif miktarda Tayfun Fırlatma, Taşıma, Yükleme ve Komuta Kontrol Aracı, Karinalı Bot ile Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) kazandırıldı. Söz konusu sistemlerin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı belirtildi.

Öte yandan, ASELSAN tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) ile Lazer Güdüm Kiti (LGK-82/84) ve ROKETSAN üretimi SOM-B1T mühimmatının da Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği bildirildi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini artırmaya yönelik yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin envantere kazandırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.