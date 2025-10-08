TBMM, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve İsrail'in Filistin politikalarını sonlandırması gerektiğini vurguladı. Tezkerede, uluslararası toplumdan da tepki beklenirken, insan hakları ihlallerine dikkat çekildi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, Gazze'ye insani yardım filolarına yönelik İsrail saldırılarını kınamak üzere toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, fütursuz saldırganlığı ile insanlık vicdanının tahammül sınırlarını ve haddini çoktan aşan İsrail, milletvekilleri dahil vatandaşların hiçbir şekilde kötü muamele görmemeleri, alıkonulmuış vatandaşların da derhal serbest bırakılmaları ve en kısa sürede Türkiye'ye ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıldı.

İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, ilhak ve imha politikalarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara ve uluslararası parlamenter asamblelere birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrısında bulunuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı tezkerede, 'İnanıyoruz ki zalim İsrail yönetiminin insanlık vicdanını yaralayan bu alçak saldırıları karşısında uluslararası kamuoyu her geçen gün çok daha güçlü tepkiler vermeye devam edecek. Özgür ve egemen Filistin'in önündeki tüm engeller en kısa sürede aşılacaktır' denildi.