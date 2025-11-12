Bunlar da ilginizi çekebilir

Seçim sonrası meclis 13 Kasım Perşembe günü yeniden toplanmak üzere kapatıldı.

Aday gösterilen Orhan Özdemir 250 oy, Fatma Çeliker ise 252 oy alarak RTÜK üyeliğine seçilen isimler oldu.

TBMM'nin genel kurulunda yapılan seçime 279 milletvekili katıldı.

Seçim, 24 Ekim 2025 ve 1 Kasım 2025 tarihinde boşalan üyelikler için gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker seçildi.

TBMM Genel Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndaki boş üyeliklere iki yeni üye seçimi yaptı.

