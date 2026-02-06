SASKİ, Sapanca Göl'ünün kıyı kesimlerinde yaşanan çekilme sonrasında havzanın tahrip edilmemesi, su kalitesini etkileyecek faaliyetlerin yürütülmemesi ve can sağlığını riske atacak davranışların sürdürülmemesi için uyarıda bulundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nde kuraklık dolayısıyla yaşanan çekilmeler sonrasında göl havzasında oluşan kıyı kesimleri tahrip eden vatandaşlara karşı uyarıda bulundu.

Son yağışlar sonrasında yumuşayan toprak yapısının vatandaşların can sağlığı için olumsuz durumlara yol açabileceği ve çekilmeler sonrasında göl havzasında oluşan kıyı kesimlere girilmemesi gerektiği bildirildi. Son zamanda göl için hayata geçirilen umut verici gelişmelerden sonra kısa sürede seviye artışı gözlemlendi. Son yağışlarla birlikte kuraklığa teslim olan kıyı kesimlerinde toprak suya doymaya başladı. Bu süreçte su sağlığı ve gölün ekolojik dengesini tehdit eden faaliyetlerde bulunan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

SAPANCA GÖLÜ'NÜ HEP BİRLİKTE KORUMAYA DEVAM ETMELİYİZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, 'Göl havzasında bulunan ve son yağışların ardından oldukça yumuşayan toprak yapısı öncelikle vatandaşlarımız için tehlike arz etmektedir. Bu alanlar yürüyüş yapmak, ateş yapmak ve araç kullanmak için uygun değildir. Aynı zamanda göl havzası içerisinde yer alan kesimlerde gölün doğal yapısını bozacak faaliyetler yürütülmemeli. Bu konuda denetimlerimiz devam ediyor. Sapanca Gölü'nü hep birlikte korumaya devam etmeliyiz' ifadeleri kullanıldı.