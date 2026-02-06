Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Umman'daki OMN-EX Fuarı'nda Bursa'nın turizm ve ticaret potansiyelini tanıttı. Başkan Oktay Yılmaz, Umman'la turizm ilişkilerini geliştirmek için temaslarda bulundu. Turizm taleplerinin güçlenmesi hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Umman'ın başkenti Maskat'ta 2-4 Şubat tarihleri arasında düzenlenen OMN-EX Uluslararası Fuar ve Forumuna katılarak Bursa'nın turizm ve ticaret potansiyelini uluslararası alanda tanıttı.

Açılışında Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Bilal Erdoğan ve sektör temsilcilerinin de katıldığı fuar kapsamında gerçekleştirilen temaslar, Bursa ile Umman arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkı sundu. Oman Convention & Exhibition Centre'da düzenlenen organizasyonda, Birliğin üç gün boyunca ziyaretçilere açık olan standında; Bursa'nın tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, gastronomi zenginliği ve dört mevsime yayılan turizm olanakları kapsamlı şekilde tanıtıldı. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa, aynı zamanda güçlü sanayi altyapısı, ihracat kapasitesi ve ticaret hacmiyle de uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekti.

DOĞRUDAN PAZARLAMA İMKANI

Fuara, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz başkanlığında; Bursa'dan gelen turizm acenteleri ve sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet katılım sağladı. Fuar süresince Ummanlı turizm profesyonelleri ile Bursalı firmalar arasında birebir görüşmeler gerçekleştirilerek, karşılıklı iş birliği ve ortak turizm projelerine yönelik önemli adımlar atıldı. OMN-EX Fuarı'nı ziyaret eden aileler ise, kendileri için özel olarak hazırlanan Bursa turizm paketlerini inceleme ve doğrudan Bursa merkezli acenteler aracılığıyla satın alma imkânı buldu. Bu uygulama, Bursa'nın doğrudan pazarlama yaklaşımını ve sürdürülebilir turizm vizyonunu ön plana çıkardı.

YILMAZ'DAN ÖNEMLİ TEMASLAR

Fuar programının yanı sıra Başkan Oktay Yılmaz, Umman'daki ziyaretleri kapsamında çeşitli üst düzey temaslarda da bulundu. Bu çerçevede Yılmaz, Umman Kültür Mirası ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Azzan bin Qassim Al Busaidi ve Tanıtımlar Genel Müdürü Haitham Al Gassani ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kültür turizmi ve sağlık turizmi başta olmak üzere turizmin tüm alanlarında Bursa'nın potansiyeli ele alınırken; iki ülke arasında karşılıklı turist hareketliliğinin artırılmasına yönelik tanıtım ve iş birliği imkanları değerlendirildi. Başkan Yılmaz ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Umman Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Bursa'nın Umman pazarında daha etkin tanıtılması, iki ülke arasında turizm ve ticaret alanında geliştirilebilecek yeni iş birlikleri ile kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

'TURİZM TALEBİ GÜÇLENECEK'

Fuarın Bursa açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, 'Fuara katılımımız ve burada gerçekleştirdiğimiz temaslar ile Bursa'nın uluslararası turizm pazarındaki görünürlüğünü artırmayı ve Umman başta olmak üzere Körfez ülkelerinden Bursa'ya yönelik turizm talebini güçlendirmeyi hedefliyoruz. OMN-EX Fuarı ve Forumu kapsamında yürütülen çalışmaların, Bursa ile Umman arasındaki dostane ilişkilerin pekişmesine ve uzun vadeli turizm ve ticaret iş birliklerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamasını umuyoruz' ifadelerini kullandı.